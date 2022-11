Estreia do "MasterChef+" deixou Erick Jacquin emocionado com destaque: ganhou declarações

O primeiro episódio do "MasterChef+" deu o que falar nesta terça-feira (15) na tela da Band. Em noite de estreia, o reality misturou emoção, tensão e aventura, em um novo elenco cheio de talentos, com direito até mesmo à declaração para Erick Jacquin, o jurado mais durão da atração, que se derreteu com as palavras de Nadja, herdeira do avental. Confira!