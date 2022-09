No "MasterChef Profissionais", participante se irrita com críticas e Fogaça provoca: "Segura"

O segundo episódio do "MasterChef Profissionais", que foi ao ar na noite de terça-feira (20), mostrou o clima pesando na cozinha mais vigiada do Brasil, quando um dos integrantes não lidou bem com críticas de jurados e levou uma invertida daquelas de Henrique Fogaça. Direto e reto, o chef mandou Hichel "segurar o rojão". Confira!