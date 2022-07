Maíra Cardi revela que escondeu informação para evitar eliminação de Arthur: "Muito difícil"

Depois de comemorar, chorar e gritar pela vitória, Arthur Aguiar, mais novo campeão do BBB22, teve a oportunidade de conversar um pouco com Maíra Cardi após o programa ao vivo. Durante a RedeBBB, a esposa confessou que escondeu uma informação do público, por medo de que pudessem se sensibilizar, resultando na eliminação do ator. Entenda!