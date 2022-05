Botão de Maiara e Maraisa para de funcionar no "The Voice Kids" e dupla não vira para fã

Maiara e Maraisa passaram por uma frustração e tanto na edição do "The Voice Kids" do último domingo (29) — logo após a apresentação que fechou as Audições às Cegas do programa. Isso porque a participante Lorena Araújo fez uma revelação que impactou as técnicas: a pequena é grande fã da dupla, que acabou não virando a cadeira para o talento. Saiba mais abaixo!