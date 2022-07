Eslô descobre alta rejeição e a "maldição do eliminado": ex-Miss ficou em choque

Eslovênia foi a 11ª eliminada do BBB22: na noite de domingo (3), a ex-Miss Pernambuco recebeu 80,74% dos votos do público. Logo após deixar a casa mais vigiada do Brasil, a modelo participou do programa "Bate-Papo BBB", com Rafa Kalimann, e ficou boquiaberta ao descobrir dois fatos importantes: a sua porcentagem de rejeição e a "Maldição do Eliminado". Saiba mais abaixo!