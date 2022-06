Jojo Todynho não perdoa Leandro Lima, o Levi, e brinca sobre "Pantanal": "Queria ser a Muda"

A cantora ainda teve a oportunidade de recriar uma das cenas do remake ao lado do próprio Leandro: "Você gosta d'eu, Muda?". "Me larga, Levi! Não gosto de você, não, eu sou casada, meu rapaz, com o Lucas. Oh, meu peão... Vamos sair a galope, Lucas", respondeu a cantora, entrando na brincadeira.