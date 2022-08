Jacquin dá bronca em participante após provar bife cru no "MasterChef": "A carne parece viva"

A estreia da 9ª temporada do "MasterChef Brasil", que rolou na noite da última terça-feira (18), já deu o que falar entre os espectadores. O primeiro episódio do reality culinário focou nos pratos clássicos da gastronomia e mostrou Érick Jacquin bastante irritado quando uma das participantes serviu um bife cru aos jurados. "É com isso que você vai ganhar o programa?", questionou o francês. Saiba mais abaixo!