Campeã do "The Voice Kids", Isis Testa sempre espalhou amor pela voz em trabalho voluntário

Isis Testa foi a grande vencedora do "The Voice Kids" ao levar a melhor contra Isadora Pedrini (Time Brown) e Mel Grebin (Time Teló), emocionando as técnicas, Maiara e Maraisa, com sua trajetória no reality show da Globo. O que muita gente não sabia é que, antes de entrar na atração, a pequena, de 10 anos, já tinha a música no DNA e usava a voz para o bem.