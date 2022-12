Iran e Pelé elogiam Bia Miranda por ser verdadeira na reta final de "A Fazenda 14"

Faltando pouco para a grande final de "A Fazenda 14", Iran Malfitano e Pelé Milflows, salvos da roça que eliminou André, admitiram estar com um bom pressentimento para as últimas horas do reality da Record, além de elogiarem Bia Miranda, com quem já tiveram alguns conflitos, por sua personalidade verdadeira, relembrando palavras de Adriane Galisteu.