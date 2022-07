Globo quebra protocolo em última homenagem para Fátima no "Encontro": ficou aos prantos

Fátima Bernardes foi surpreendida por uma homenagem de peso no último dia a frente do "Encontro". A apresentadora deixa a atração nesta sexta-feira (30) e, em breve, assume o comando do "The Voice". Ao ver a equipe e banda posicionadas para recebê-la de um jeito nunca visto antes, a dona do matinal caiu no choro. Assista ao vídeo!