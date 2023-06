Foragida desde 2021, líder de quadrilha é presa 22 dias após caso aparecer no “Linha Direta”

Desde que voltou a ser exibido pela Rede Globo, o “ Linha Direta”, conhecido por contar histórias de crimes em detalhes, já teve parte em duas prisões. No início de junho, o suspeito de assassinato de uma criança foi localizado com base em denúncias anônimas – e, agora, Giliane Lindsai da Silva Abreu, uma das líderes da quadrilha do “ golpe dos nudes”, foi presa.