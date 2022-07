Fora da Globo, Casagrande abre o jogo sobre fim de contrato: "Empurrando com a barriga"

Walter Casagrande anunciou o desligamento da Globo na última quarta-feira (6). O comentarista ficou durante 25 anos na gigante da TV e usou as redes sociais para confirmar o fim do ciclo, reforçando que a sensação tinha sido de alívio, para ambas as partes. Durante participação no "Domingo Espetacular", da Record, o ex-jogador abriu o jogo.