Fernanda Gentil está fora da Globo depois de 15 anos: fez textão de despedida

Fernanda começou na emissora em 2009, no SporTV, participando da cobertura da Olimpíada de Inverno no Canadá e da Copa do Mundo da África do Sul, ambas em 2010. Depois, foi para o "Globo Esporte", assumindo o comando do "Esporte Espetacular" em 2016, permanecendo por lá até 2018.