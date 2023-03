Priscila Fantin revela doença que a abalou durante a "Dança dos Famosos": "Triste"

Priscila Fantin, participante da nova temporada da "Dança dos Famosos", sofreu com uma inflamação durante ensaios para estreia do quadro do "Domingão com Huck", explicando como se sentiu com a doença que a afetou: "Triste". Mesmo assim, a atriz conseguiu seguir na dinâmica ao treinar para a apresentação no palco. Confira!