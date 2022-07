"Pipoca da Ivete" cita concorrentes da Globo e gera comparações com atrações em estreia

No fim do discurso, Ivete ainda citou Fausto Silva, desligado da Globo no ano passado, sem direito a uma despedida. "E a Fausto Silva, que todas as vezes em que eu pisei no seu programa, você falou que eu merecia ter um programa na televisão. Quero honrar isso aqui com toda a alegria que me cabe, com toda a sorte do mundo, para levar para a casa de vocês toda a delícia de ser feliz, que é o que eu sou. Obrigada, Brasil, a gente tem uma jornada linda juntos".