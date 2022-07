Brothers notam diferença no humor de Tadeu Schmidt: perceberam algo grave

Nos segundos finais do programa, Tadeu atualizou o público sobre a situação do ex-BBB. "Agora à noite nós recebemos a informação de que nosso querido, Rodrigo Mussi, participante do BBB22, sofreu um acidente em São Paulo. Nós entramos em contato com a família do Rodrigo, que nos informou que o estado de saúde dele é delicado, porém estável. Nós estamos todos, claro, torcendo muito pela recuperação do Rodrigo".