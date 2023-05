"A Grande Conquista" elimina 20 participantes: entenda como vai funcionar o reality

"A Grande Conquista" mostrou uma eliminação relâmpago que resultou na despedida de 20 participantes da Vila. A fase atual chega ao fim na próxima segunda-feira (18) quando os 10 escolhidos de um total de 70 seguem para a Mansão onde ficam confinados com os primeiros participantes escolhidos pelo público no início do reality. Entenda os próximos passos!