Filha de Solange Gomes quer seguir os passos da mãe: deseja conquistar independência

Filha de Solange Gomes com o pastor e ex-pagodeiro Waguinho, do grupo Os Morenos, Stephanie Gomes deseja seguir os mesmos passos da mãe, conquistando oportunidade no reality da Record que leva o nome de "A Grande Conquista". A motivação da herdeira do ex-casal é conseguir sua tão sonhada dependência financeira. Conheça!