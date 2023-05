Em "A Grande Conquista", Janielly exalta o irmão Gil do Vigor e revela ter ganhado casa dele

Escolhida pelo público para participar do elenco oficial de "A Grande Conquista", que começou uma nova fase na Mansão, Janielly Nogueira exaltou o irmão, o ex-BBB Gil do Vigor, por sua humildade e coração gigante, revelando ter ganhado casa de presente do irmão quando deixou o reality da Globo, em 2021, além do primeiro carro próprio.