Fora de "A Fazenda", Kerline dispensa Shayan e detona até voz de Deolane: "Nada agradável"

Kerline foi a 11ª eliminada de "A Fazenda 14", com apenas 23,18% dos votos para permanecer no reality da Record, se despedindo com algumas confissões na "Cabine de Descompressão". Questionada sobre o romance com Shayan no confinamento, a ex-BBB garantiu que não vai para a frente e aproveitou a oportunidade para detonar Deolane.