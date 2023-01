Luciano Huck chora ao se despedir de câmera com quem trabalhou por 25 anos no "Domingão"

A produção optou por exibir um vídeo com várias imagens do câmera, além de agradecimentos da família e colegas de profissão, fazendo Huck não conseguir segurar as lágrimas. Ao fim da transmissão, o apresentador abraçou Zé: "As histórias se misturam… É um pouco da minha história com a tua parte. Eu tenho 50, é metade da minha vida".