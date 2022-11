Padre Fábio de Melo soltou palavrão ao vivo no "Domingão" e Huck não se aguentou: "Que isso?"

Durante participação especial no "Domingão com Huck" neste domingo (27), Fábio de Melo se confundiu com a fala de uma convidada e acabou soltando um palavrão ao vivo durante a conversa. Luciano Huck ficou chocado, deu risada e se divertiu com a situação ao contorná-la na atração: "Que isso, padre?". Confira!