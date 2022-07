"No Limite" acelera ritmo com eliminação dupla para definir final: detalhes do último episódio

O último episódio do "No Limite" vai ao ar na próxima quinta-feira (7) e promete muitas emoções ao público. Em uma final 100% masculina, Clécio, Charles, Ipojucan, Lucas e Victor se enfrentam pelo prêmio de R$ 500 mil, além de um carro zero quilômetros avaliado em R$ 160 mil. E o apresentador Fernando Fernandes já revelou como será a dinâmica do desfecho do reality show. Confira os detalhes abaixo!