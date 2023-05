Cléber Machado revela ter encontrado amor no trabalho e se emociona com recado da filha

Cléber Machado foi homenageado no quadro que leva o nome de "Arquivo Pessoal" no programa de Faustão na Band. A atração reservou várias curiosidades da vida do jornalista, que revelou ter encontrado seu grande amor no trabalho, recebendo recado da esposa, Mônica Pinheiro, além da filha, Elisa Machado, que o pegou de surpresa. Confira!