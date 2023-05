Até Ludmilla parou para elogiar Carla Diaz na "Dança dos Famosos": dançou feat. da cantora

Carla Diaz abriu a nova rodada de apresentações da "Dança dos Famosos" e impressionou geral no ritmo do funk no quadro do "Domingão com Huck". Para arrancar elogios dos jurados e também da plateia, a atriz escolheu o hit "Café da Manhã", de Luísa Sonza e Ludmilla, sendo notada até mesmo pela cantora.