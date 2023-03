Sisters acolheram Dania após expulsões: mostraram que ela não era culpada de nada

Dania Mendez ficou visivelmente abalada com a expulsão dupla de Cara de Sapato e MC Guimê do BBB23. Os participantes foram desclassificados após cometerem assédio contra a mexicana, que ficou aos prantos e afirmou se sentir culpada, ainda que Tadeu Schmidt tenha deixado claro que tomaram a decisão independente do que falou.