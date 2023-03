Ricardo lamentou afastamento de MC Guimê no BBB23: cantor segue mirando em dois alvos

Depois da eliminação de Larissa do BBB23, Ricardo lamentou o fato de estar sentindo MC Guimê distante. Em conversa com Gabriel Santana e Sarah Aline, Alface confessou que sentiu o cantor se distanciar nos últimos dias. Enquanto isso, o funkeiro segue mirando em Domitila e Cezar Black, do mesmo grupo do amigo. Entenda!