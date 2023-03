Fora do BBB, Larissa analisa influência de Fred e aposta em eliminação: "Pode ter sido meu erro"

Eliminada do BBB23 com 66,75% dos votos, Larissa reconheceu que Fred teve influência direta em seu jogo e acabou tomando algumas dores do brother. A ex-sister afirmou ter deixado a casa mais vigiada do Brasil sem arrependimentos e apostou que o affair seja o próximo: "Eu fico me perguntando o que aconteceu, mas, no geral, estou muito orgulhosa".