Larissa ficou chocada ao ver comentário maldoso de Key fora do BBB23: "Pesado"

Durante o bate-papo com a Rede BBB, logo depois de ser eliminada do reality, Larissa descobriu que Key Alves não pegou leve nos comentários que fez por suas costas no BBB23. Com ciúmes da aproximação da ex-sister com Gustavo, a jogadora de vôlei chegou a usar o termo "cachorra" e rival ficou chocada. Confira a reação!