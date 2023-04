Brothers mudam alvos com eliminação de Marvvila do BBB23: Sarah ficou bem abalada

A eliminação de Marvvila do BBB23 fez os brothers recalcularem a rota e pensarem nos próximos alvos para chegar mais longe no jogo. De um lado, o grupo Deserto já aposta na eliminação de sister que teve uma estratégia confortável, enquanto o Fundo do Mar, mais abalado pela despedida, decidiu unir forças. Saiba mais!