Fred Nicácio discute com Aline Wirley e climão rola solto no BBB23: sister ficou bem abalada

Após desentendimentos no Jogo da Discórdia, Fred Nicácio e Aline Wirley acabaram trocando alfinetadas, quando o brother chegou a disparar um "que papelão" no BBB23. A ex-Rouge ficou abalada com comentários feitos pelo médico e lamentou a situação com as sisters do Quarto Deserto — fazendo o climão rolar solto no reality.