Aline Wirley e Bruna Griphao apostam que Amanda é favorita para vencer o BBB23

Finalistas na casa mais vigiada do Brasil, Aline Wirley e Bruna Griphao apostaram que Amanda Meirelles vai ganhar o prêmio do BBB23 nesta terça-feira (25). O valor, avaliado em R$ 2,88 milhões, é o maior da temporada. De acordo com as sisters, a Pipoca pode ter cativado mais o público ao longo da edição. Confira!