Fora do BBB23, Larissa descobre mutirão da equipe para eliminar Bruna: "Fiquei triste"

"Assim como o jogo lá dentro da casa é importante, o jogo externo é tão importante quanto. Nosso trabalho como equipe e família sempre foi pautado no respeito e ouvindo a torcida. Por isso a nossa decisão, neste momento, é estratégica. Precisamos fazer o que é melhor para levar a Lari para a final com todas as informações que temos aqui fora. De acordo com as últimas movimentações, neste paredão somos #ForaBruna".