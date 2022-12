Desolada com eliminação de Moranguinho, Bia Miranda foi consolada por Babi: "Vamos juntas"

O top 5 de "A Fazenda 14" foi formado com a eliminação de Moranguinho, que recebeu apenas 13,04% dos votos do público, deixando Bia Miranda como a última integrante do grupo A na disputa. A "neta" de Gretchen ficou desolada com a despedida e foi consolada pelos rivais, especialmente Bárbara, que tentou confortá-la no momento difícil. Confira!