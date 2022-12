Deolane acusa a Record de manipulação e expõe fatos de "A Fazenda 14": 9 revelações da ex-peoa

"Eles me levaram pra uma salinha com um iPad pra eu conversar com a psicóloga. Eu disse que só queria saber em quanto tempo o carro ia chegar. Quando a psicóloga começou a falar, ela me deu várias informações externas sobre o jogo, pessoas de fora, tudo que estava acontecendo. E eu sei que fui influenciada por isso a ficar".