Ana Maria engasga ao provar bolo no "Mais Você": foi atendida por equipe e passa bem

Ana Maria Braga engasgou enquanto provava uma receita de bolo de geleia de laranja na edição de quarta-feira (4) do "Mais Você" (TV Globo). O programa matinal precisou ser encerrado antes do previsto por Ju Massaoka, que estava ao lado da apresentadora na ocasião. Apesar do susto, Ana foi atendida pela equipe médica e está bem. Saiba mais abaixo!