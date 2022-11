Tempestade em "A Fazenda 14" tirou câmeras do ar por duas horas e Deolane relatou perrengue

Uma tempestade diretamente de Itapecerica da Serra, em São Paulo, onde fica a sede de "A Fazenda 14", fez com que as câmeras do PlayPlus, exclusivas para assinantes, saíssem do ar por cerca de duas horas, gerando preocupação no público da atração. Muitos acreditaram se tratar de uma confusão generalizada, mas o mau tempo gerou instabilidade no sinal.