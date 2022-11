Deborah emocionou ao comentar relação com a filha em "A Fazenda": "Mãe certa para filha certa"

Deborah Albuquerque emocionou ao falar da relação com a filha Bella, diagnosticada com mutismo seletivo, durante a sua participação em "A Fazenda 14". A pequena de 6 anos é fruto do casamento com Bruno Salomão, com quem a ruiva participou do "Power Couple": "Eu tive a filha especial e a mãe especial".