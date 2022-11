Detonada por família de Deolane, Adriane Galisteu se redimiu ao vivo com peoa: entenda

Adriane Galisteu aproveitou o programa ao vivo desta quarta-feira (2) para se redimir com Deolane Bezerra em "A Fazenda 14". A apresentadora teria esquecido o aniversário da advogada no dia anterior e gerou polêmica com a família dela ao afirmar que não tinha certeza da data — uma vez que os próprios participantes fizeram até bolo. Entenda!