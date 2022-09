Unha gigante de Bia Miranda viraliza e público de "A Fazenda" reage: "Vai machucar os bichos"

Bia Miranda, neta de consideração de Gretchen, já entregou polêmica, climão e até preocupação na estreia de "A Fazenda 14". A influenciadora disputa uma faga fixa na sede com outros integrantes do Paiol e foi alvo de comentários por conta do tamanho de sua unha nas redes sociais. "Pode machucar os bichinhos", afirmou Brenda Paixão, ex-Power Couple, ganhando o apoio de outros telespectadores, igualmente impactados.