Peões revelam que ouviram informação externa sobre volta de Iran Malfitano em "A Fazenda 14"

Iran Malfitano foi o preferido do público na roça em que disputava com Deolane e Lucas, eliminado da semana em "A Fazenda 14", recebendo mais de 50% dos votos para permanecer no reality. Por outro lado, o retorno foi marcado por uma polêmica do lado de fora, quando alguns peões revelaram ter escutado que o ator voltaria para a sede. Entenda!