"It: A Coisa" vai virar série só para os fortes: o que já sabemos sobre a produção da HBO Max

A produção não será uma sequência do filme de 2017, mas sim, um prequel. Ou seja, conta uma história anterior ao filme. Neste caso, a série "Welcome to Derry" começa na década de 1960, antes da criação do "The Losers Club" e, possivelmente, mostrando o início de Bob Grey, o palhaço Pennywise de "It: A Coisa".