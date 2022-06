O que já sabemos sobre a 2ª temporada de "Rebelde": ganhou data de estreia na Netflix

Mesmo após ter exposto a Seita ao lado dos amigos, Luka acaba se dando mal. Ao invés do conselho da EWS expulsar Sebas pelo envolvimento com a organização, eles acabam expulsando o Colucci — tudo após uma sugestão de Marcelo (Leonardo de Lozanne), pai do rapaz, que quer dar uma lição ao filho pelo "exposed".