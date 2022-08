"Uma Advogada Extraordinária" vai ganhar continuação? Saiba o futuro da série na Netflix

"Uma Advogada Extraordinária", série disponível na Netflix sobre uma jovem advogada no espectro do autismo que resolve casos de formas brilhantes e originais, se tornou um sucesso em todo o mundo. Por semanas consecutivas desde a estreia da sua 1ª temporada, no final de junho, a produção emplacou no Top 10 global de séries não faladas em inglês da plataforma, além de ter uma posição garantida no Top 3 Brasil.