"Uma Advogada Extraordinária" mudou a vida de ator: transformou a realidade da família dele

"Ela trabalhava em uma sauna no balcão onde dava a chave do armário para os clientes. Suas costas sempre doem, então ela sempre estava sentada. Eu disse a ela recentemente, ‘saia do seu emprego e faça tratamento.’ Esse era meu objetivo antes de me alistar no exército e estou muito feliz por ter conseguido", confessou o ator, que também conseguiu reformar a casa em que eles moram.