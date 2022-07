Mansão do Vecna, de "Stranger Things", existe e fica nos Estados Unidos: não pode ser visitada

No entanto, os produtores da Netflix encontraram o cenário perfeito para a mansão do Vecna em outra cidade: Rome, que fica a uma hora e meia de Atlanta. Eles estavam em busca de casas com elementos autênticos e históricos para as filmagens, e acharam um belo exemplo da arquitetura vitoriana na residência, que na verdade se chama Mansão Claremont.