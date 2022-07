"Stranger Things" vai ganhar spin-off "100% diferente" da série original: o que já sabemos

Sucesso desde o lançamento de sua primeira temporada em 2016, "Stranger Things" conquistou uma legião de fãs. Agora, a caminho do quinto e último ano, o seriado se prepara para o desfecho de sua história. Mas os espectadores nem precisam se preocupar! Os irmãos Matt e Ross Duffer, criadores da série, já pensam em lançar produções derivadas do grande sucesso da Netflix — incluindo um spin-off com uma trama totalmente diferente da original. Confira os detalhes abaixo!