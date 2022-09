Séries para maratonar no streaming: produções para assistir como e onde quiser

A série tem duas temporadas para quem gosta do gênero ficção científica. Entenda o futuro depois que a raça humana foi anexada a um Sistema de Comunicadores, que agrupou raças de mais três galáxias. Neste cenário, Dylan Hunt (Kevin Sorbo) é o capitão da Andromeda Ascendant, uma das responsáveis por proteger a Comunidade.

Certo dia, um tipo de raça humana geneticamente modificada se revolta contra a Comunidade, por se entender melhor do que todos. Logo, a nave do capitão Dylan se torna alvo do conflito que poderá acabar com a glória das galáxias.