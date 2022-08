5 séries surpreendem por serem mais longas que "Grey’s Anatomy": maratonas para os fortes

Não é à toa que a ficção científica "Doctor Who" está no topo da lista. A estreia da série foi em 1963 e, até agora, são 39 temporadas sobre as aventuras do excêntrico e inteligente Doutor, que fugiu de seu planeta Gallifrey e costuma fazer visitar ao planeta Terra. Ele tem dois corações, 900 anos e alguns inimigos. A curiosidade fica por conta de que, apesar do grande número de temporadas, "Doctor Who" foi interrompida em 1989 e retomada em 2005.