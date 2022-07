Personagens de "Bridgerton" são mais velhos na vida real: apenas Kate tem quase a mesma idade

Mais um caso capaz de causar espanto em qualquer pessoa por conta da diferença de idade: Nicola Coughlan tem 35 anos, mas a personagem dela em "Bridgerton", Penelope Featherington tem apenas 17. Por mais que seja difícil de acreditar, Nicola começou a carreira como atriz há 18 anos, no curta-metragem "The Phantom Cnut" (2004). Ela também está no elenco de "Derry Girls" (2018) como Claire Devlin.